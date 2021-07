Natan nos tempos de Flamengo - Alexandre Vidal/Flamengo

Natan nos tempos de FlamengoAlexandre Vidal/Flamengo

Por O Dia

Publicado 05/07/2021 15:32

Rio - O zagueiro Natan, de 20 anos, foi emprestado pelo Flamengo ao Bragantino com a possibilidade de compra fixada ao clube paulista. Em boa fase no clube de Bragança que lidera o Brasileiro, o jogador foi lembrado por torcedores nas redes sociais. Ao comentarem o bom desempenho do jovem, os rubro-negros detonaram os dirigentes do clube carioca pela negociação.

Isso e zagueiro. Coisa mais inteligente a fazer é vender a preço de pinga e ficar com 3 perebas no elenco pra posição. — (@RockzCrf) July 5, 2021 Marcos Braz manda o Natan para RB Bragantino e fica com Léo Pereira e Gustavo Henrique, ganhando salario robusto.



Moral da história; JJ era diretoria e treinador do Flamengo o verdadeiro Meneger — CLÉSIO BARBOSA (@FlaMadri96) July 4, 2021 Flamengo consegue comprar michael por 40 milhões e praticamente doar o natan.



e tem gente q recebe salario para tomar essas decisões. — Mítico (@MiticoFla) July 4, 2021 Natan é um projeto de zagueiro canhoto muito interessante. Tem confiança com a bola para arriscar conduções, passes verticais e longos e, defensivamente, se impõe em duelos aéreos e defendendo em campo aberto. Compilado com sua exibição ontem no Morumbi: pic.twitter.com/97tCAjyQ4K — Higor Santos (@HigorSantos_10) July 5, 2021