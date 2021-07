Arrascaeta e Isla - Alexandre Vidal / Flamengo

Arrascaeta e IslaAlexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 05/07/2021 10:10

Rio - Após a derrota no clássico, uma boa notícia aos torcedores do Flamengo. O Rubro-Negro espera nesta segunda-feira o retorno de Arrascaeta, Isla e Piris da Motta para as atividades no Ninho do Urubu. Os jogadores, do Uruguai, Chile e Paraguai, respectivamente, foram eliminados da Copa América na última semana.

A última vez que Arrascaeta e Isla estiveram em campo com a camisa Rubro-Negra, foi na partida diante do Palmeiras, em 30 de maio. Agora, mais de um mês depois, a tendência é que voltem a jogar já nesta quarta-feira, contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte.

Publicidade

Arrascaeta é peça fundamental no meio-campo do clube carioca e, naturalmente, deve voltar como titular. Por outro lado, Isla terá que brigar pela vaga na lateral, tendo em vista que na sua ausência, o jovem Matheuzinho fez boas partidas pelo Flamengo, inclusive sendo o líder de assistências do time na temporada.

Já a situação de Piris da Motta é um pouco diferente. O jogador volta não só da Copa América, como também de um empréstimo no futebol turco defendendo o Gençlerbirlii Spor Kulübü.