Vice-presidente de futebol do Flamengo: Marcos Braz.Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 05/07/2021 15:31

Rio - O Flamengo encaminhou a renovação de contrato do atacante André, do sub-20. O atleta de 19 anos estenderá seu vínculo com o clube até dezembro de 2023, e a multa rescisória para clubes do exterior passará a ser de 50 milhões de euros (cerca de R$ 300 milhões na cotação atual). A informação foi divulgada inicialmente pelo canal "Flazoeiro".

André chegou ao Flamengo com 17 anos, em janeiro de 2020, após se destacar pelo America-RJ. O contrato atual do atacante é de formação e é válido até fevereiro de 2022. Diante das boas atuações recentes, o Rubro-Negro optou por assinar contrato profissional, estender o vínculo e aumentar a multa rescisória.



Na temporada atual, André começou atuando pela equipe sub-20 B, mas foi promovido recentemente para o time A e não decepcionou. Nas últimas três partidas, ele marcou três gols, incluindo um golaço de cobertura na vitória sobre o Atlético-MG, na última quinta-feira.

Além de ser goleador, André Luiz também se destaca pelas assistências - foram duas nos últimos dois jogos. A estatura (1,85m) e a capacidade de fazer o pivõ também são pontos fortes do atacante canhoto.