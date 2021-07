Jorginho, ex-massagista do Flamengo - Divulgação/Flamengo

Por O Dia

Publicado 05/07/2021 13:51

Rio - O "Flamengo da Gente", movimento de torcedores, sócios e conselheiros do Rubro-Negro, apresentou nesta segunda-feira um pedido ao Conselho Diretor do clube para que seja prestada uma homenagem ao ícone Jorginho, ex-massagista do clube, que faleceu em 2020 vítima da Covid-19. Jorginho era o funcionário mais antigo do quadro de colaboradores do Fla.

O movimento reuniu 115 assinaturas e tem como intenção que seu nome seja dado à sala de massagem ou de fisioterapia do CT George Helal, o Ninho do Urubu. Confira os termos abordados pelos organizadores da petição:

"FLAMENGO DA GENTE pede ao clube homenagem a Jorginho no CT

O Flamengo da Gente encaminhou nesta segunda-feira (05) um pedido ao Conselho Diretor do Flamengo para que seja prestada uma homenagem a Jorge Luiz Domingos, o Jorginho, de forma que seu nome seja dado à Sala de Massagem ou de Fisioterapia do CT George Helal, o Ninho do Urubu.

O pedido tem a assinatura de 115 sócios e sócias do clube que entendem a importância de Jorginho para o Flamengo. O massagista morreu de complicações da Covid-19 em maio de 2020 enquanto era o funcionário mais antigo do Departamento de Futebol, com 40 anos de dedicação ao clube.

A ideia de homenagear Jorginho no CT partiu da Frente pela Igualdade Racial do Flamengo da Gente. O pedido é assinado também por sócios e sócias que não integram o FdG. A eles e elas, nosso agradecimento por encampar uma luta que é de todos nós flamenguistas: a necessidade de valorizar a história, os ídolos, os funcionários e os torcedores do Clube de Regatas do Flamengo.

Acreditamos na compreensão e na sensibilidade do Conselho Diretor para acatar a sugestão e eternizar o nome de Jorginho no clube."