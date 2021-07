Podolski admira o Flamengo - Reprodução

Podolski admira o FlamengoReprodução

Por O Dia

Publicado 05/07/2021 15:40

Rio - O ex-atacante da seleção alemã, Lukas Podolski, pode estar próximo de atuar no futebol brasileiro. De acordo com informações do "Diário do Nordeste", o Fortaleza fez uma proposta oficial pelo atleta, que teria se animado com os valores e com a possibilidade de atuar no clube da Série A.

Publicidade

Segundo o jornal, o atacante aguarda decisão familiar para anunciar o próximo destino na carreira. O contrato de Podolski seria até o fim de 2022. O campeão do mundo de 2014 deixou recentemente o Antalyaspor, da Turquia.



Lukas Podolski tem uma relação próxima com o futebol brasileiro, mais precisamente com o Flamengo. Tudo começou na Copa de 2014, no Brasil, quando o a Alemanha foi campeã e o atacante vestiu algumas vezes a camisa do Rubro-Negro.