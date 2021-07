Fluminense derrotou o Flamengo - Lucas Mercon

Por O Dia

Publicado 05/07/2021 15:06

Rio - A vitória sobre o Flamengo por 1 a 0 pelo Campeonato Brasileiro fez o Fluminense alcançar um feito que não conseguia há 26 anos. Com o resultado, o Tricolor bateu o maior rival pela terceira vez em 2021. A última vez que isso havia acontecido no mesmo ano foi em 1995, quando Renato Gaúcho fez de barriga o gol do título do Carioca do Fluminense.

Naquela ocasião, as três vitórias aconteceram no Campeonato Estadual. Comandado por Joel Santana, o Fluminense venceu o Flamengo por 3 a 1, por 4 a 3, e na partida que valeu o título do Carioca por 3 a 2. As equipes ainda se enfrentaram no Brasileiro e o resultado foi 0 a 0.

Em 2021, o Fluminense chegou a terceira vitória sobre o rival. Vale lembrar, no entanto, que a primeira partida do ano foi válida pelo Brasileiro de 2020. Em janeiro, o Tricolor derrotou o Rubro-Negro por 2 a 1. No Carioca, o Flu levou a melhor em um duelo com equipes alternativas e venceu por 1 a 0. Neste domingo, pelo Brasileiro, o clube das Laranjeiras repetiu o placar.



Flamengo e Fluminense vão se enfrentar ao menos mais uma vez na temporada no jogo de volta do Brasileiro. No entanto, existe a possibilidade das equipes duelarem pela Copa do Brasil e pela Libertadores. Os dois clubes estão nas oitavas de final dos torneios.