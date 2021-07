Roger Machado, técnico do Fluminense - LUCAS MERÇON / FLUMINENSE

Publicado 05/07/2021 09:42

Rio - Com a oportunidade dada aos jovens revelados em Xerém pelo Fluminense, alguns jogadores mais experientes acabaram perdendo espaço na equipe de Roger Machado. É o caso do atacante Lucca, contratado ainda no ano de 2020 e que não estava sendo utilizado no Tricolor. O jogador voltou a ser utilizado na vitória por 1 a 0 sobre o Flamengo, pela nona rodada do Brasileirão, e teve boa atuação.

Durante a entrevista coletiva após o triunfo no clássico, o técnico Roger Machado comentou sobre a recuperação do atacante e disse que ainda há muito a acertar no Fluminense para o restante da temporada.

"Não é porque a gente venceu o clássico que está tudo certo novamente. Nós temos muitas coisas para corrigir ainda, mas de fato a vitória no clássico, da forma como foi, dá uma tranquilidade maior. Lá no começo do ano, ainda quando o Michel (Araújo) estava aqui, eu o chamei, junto com o Caio, e disse que passaria Biel e Kayky na frente porque eu precisava ver eles jogando, para ver se aguentariam esse processo e se poderiam ser incorporados e vir como reforços de Xerém naquele momento. No Estadual, eles foram muito bem, e o Caio se resignou a trabalhar para esperar a oportunidade. Eu passei também na frente do Lucca alguns jogadores, o Lucca abaixou a cabeça e trabalhou. Isso é acreditar no comando e no processo. Lucca vinha fazendo grandes treinos, e eu sempre frisava: 'Continua assim, quando aparecer brecha, eu vou colocar em campo...' O André da mesma forma. É um processo diário, que por vezes o torcedor não tem acesso", destacou Roger.

O Fluminense volta a campo na próxima quarta-feira, às 21h30, contra o Ceará. O Tricolor ocupa a nona colocação no Campeonato Brasileiro com 13 pontos.