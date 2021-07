Roger Machado admitiu a má atuação tricolor no primeiro tempo, mas destacou a mudança de postura decisiva após o intervalo - Lucas Merçon/Fluminense

Por O Dia

Publicado 04/07/2021 20:58

São Paulo - Goleada pelo Athletico-PR por 4 a 1 na última rodada do Campeonato Brasileiro, o Fluminense iniciou o Fla-Flu, disputado em São Paulo, neste domingo, pressionado. A vitória no clássico por 1 a 0, com gol de André, nos acréscimos, alivia a pressão nas Laranjeiras, principalmente sobre Roger Machado. Em entrevista coletiva após o jogo na Neo Química Arena, o técnico admitiu o primeiro tempo abaixo da crítica, mas exaltou a mudança de postura após o intervalo.



"Nunca se faz uma programação para dar o controle do jogo pro adversário e oportunizar mais volume. O que a gente por vezes faz é tentar buscar uma jogada de velocidade nas costas. No primeiro tempo, com um meia de criação, a gente usou muito pouco o Cazares pra controlar e articular. Devolvemos a bola com velocidade muitas vezes para o Flamengo, que dentro da sua característica peculiar de buscar mais o controle do jogo, ficou com a bola", analisou Roger.

Tudo mudou no segundo tempo, com uma atuação decisiva do treinador nas substituições que mudariam o curso do clássico, dominado pelo Flamengo antes do intervalo. A entrada de Nenê, Lucca, Luiz Henrique, Kayky e André, autor do gol da vitória, não renovaram apenas o fôlego tricolor, mas influenciaram a nova e agressiva postura adotada em campo.



"No segundo tempo, com as substituições e para poder explorar mais esse volume do Flamengo, apostar no arrasto dos jogadores de beirada e na profundidade do Lucca por dentro, acho que funcionou bem. A gente passou bem a empurrar, fazer o Flamengo se preocupar com suas costas, criamos oportunidades na individualidade do Luiz Henrique, do Biel, do Lucca e fomos premiados. Vitória em um clássico importante, numa semana bastante tensa em função do último jogo, mas que prova que esse grupo reage bem e recoloca as coisas nos trilhos num momento importante", destacou Roger.



Tricolor encerrou um jejum de quatro rodadas no Brasileiro com o triunfo no Fla-Flu e sobiu para o oitavo lugar, com 13 pontos. Na próxima rodada, na quarta-feira, o Ceará será o adversário, às 21h30, em São Januário.