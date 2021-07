Presidente Mário Bittencourt - LUCAS MERÇON / FLUMINENSE

Presidente Mário BittencourtLUCAS MERÇON / FLUMINENSE

Por O Dia

Publicado 05/07/2021 19:13

Rio - Para a disputa do mata-mata na Copa Libertadores, o Fluminense tem prazo até o próximo sábado (10) para inscrever até cinco novos jogadores para substituir cinco atletas na lista inicial de 50 nomes. Na próxima terça-feira, o Tricolor das Laranjeiras enfrenta o Cerro Porteño, pelas oitavas da competição sul-americana. A informação é do site "GE".

No entanto, em caso de não conseguir inscrever os novos atletas, cada clube poderá utilizar cinco inscrições provisórias, com um tempo a mais para regularizar o reforço até a véspera da partida. Nesse caso, o Tricolor das Laranjeiras aplicou o mesmo ato quando inscreveu Raúl Bobadilla na fase de grupos.

Caso não faço contratações até o fim da próxima semana, o clube poderá inscrever apenas três atletas para as quartas de final da Libertadores. Em busca de reforços, a diretoria do Fluminense tinha iniciado conversas com o volante Ronaldo, ex-Flamengo, mas o jogador decidiu assinar com o Shimizu, do Japão. Além disso, o Fluminense estuda investir em mais um jogador para o sistema ofensivo, além de ter interesse em reaproveitar o lateral-esquerdo Marlon, que estava emprestado ao Trabzonspor, da Turquia.

"Tem (espaço no orçamento), a gente está avaliando, mas dentro das nossas condições. O Roger quer um volantão ali e trabalhou com ele (Ronaldo) no Bahia. Foi um pedido do Roger, porque a leitura dele é que tanto o Martinelli quanto o Yago são dois volantes que saem para jogar. No momento não tem nenhum (negociando), mas a gente deve fazer mais duas a três contratações para as oitavas", disse o presidente Mário Bittencourt em entrevista coletiva.