André foi o autor do gol da vitória do Fluminense contra o FlamengoFoto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Por Lance

Publicado 05/07/2021 15:51

Em um clássico disputado na Neo Química Arena, o Fluminense derrotou o Flamengo por 1 a 0 e voltou a vencer no Brasileirão. O triunfo foi marcado pelo primeiro gol do jovem André nos profissionais do Tricolor. Com isso, Marcos Felipe, Luccas Claro e André foram escolhidos para a seleção da nona rodada na página oficial da competição no Twitter através de votação popular.

Com o resultado, o Fluminense subiu quatro posições e agora soma 13 pontos na competição. O goleiro Marcos Felipe reapareceu na seleção da rodada após mais uma grande atuação, com boas defesas, demonstrando segurança. Do sistema defensivo, o zagueiro Luccas Claro também se destacou nos desarmes e interceptações.

Além deles, o jovem André teve uma tarde inesquecível ao marcar o seu primeiro gol como profissional e logo em um Fla-Flu. O jogador foi coroado com a presença na seleção da rodada ao lado de jogadores como Raul, Gustavo Scarpa e Rodriguinho.

A seleção da galera da nona rodada do Brasileirão é composta por: Marcos Felipe (Fluminense), Nino Paraíba (Bahia), Luccas Claro (Fluminense, Rever (Atlético-MG) Guilherme Arana (Atlético-MG); André (Fluminense), Raul (RB Bragantino), Gustavo Scarpa (Palmeiras), Rodriguinho (Bahia); Gilberto (Bahia) e Arthur (RB Bragantino), técnico: Maurício Barbieri (RB Bragantino).