Luiz Henrique - Fluminense - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Por O Dia

Publicado 05/07/2021 15:05

Rio - No último domingo (5), o Fluminense venceu o Flamengo por 1 a 0, na Neo Química Arena, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o atacante Luiz Henrique, de 20 anos, completou 50 jogos no elenco profissional, além de não esconder emoção com a vitória no clássico.

"Fico muito feliz de completar essa marca, parece que foi ontem o primeiro jogo. A gente sempre quer estar jogando, mas o mais importante é ajudar o Fluminense. E é isso que a gente quer continuar fazendo, temos duas oitavas de final para disputar, além dos pontos corridos".

Na tabela do Campeonato Brasileiro, o Fluminense está na nona colocação com 13 pontos, três a menos que o quarto colocado, Atlético-MG, com 16. Na próxima quarta-feira (7), o Tricolor das Laranjeiras enfrenta o Ceará, às 21h30, em São Januário, pela décima rodada da Série A.