Meia-atacante NenêFoto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Por O Dia

Publicado 05/07/2021 19:39

Rio - Após o triunfo do Fluminense sobre o Flamengo por 1 a 0, na Neo Química Arena, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, com gol do volante André, nos acréscimos, o técnico Roger Machado falou um pouco sobre a atuação do meia-atacante Nenê, em entrevista coletiva.

"O Nenê é sempre uma opção. Claro que quando você entra depois que o jogo já está quente, você perde ritmo, isso é a parte ruim do processo. Mas você com o tanque cheio, e os jogadores já com a energia reduzida, pode dar uma vantagem para um jogador com as características dele. Tudo é possível. Ele entrou bem realmente nas duas vezes que saiu do banco. Agora depende muito do que a gente espera para a partida. Hoje ele foi muito bem de fato".

Na próxima quarta-feira (7), o Fluminense enfrenta o Ceará, às 21h30, em São Januário, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor das Laranjeiras está na nona colocação com treze pontos, quatro a menos que o quarto colocado, Atlético-MG, com 16.