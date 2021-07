Argentina's Defensa y Justicia Gabriel Hachen (L) celebrates with teammate Braian Romero after scoring against Brazil's Vasco da Gama during their closed-door Copa Sudamericana round before the quarterfinals football match at the Sao Januario stadium in Rio de Janeiro, Brazil, on December 3, 2020. (Photo by Bruna Prado / POOL / AFP) - AFP

Por O Dia

Publicado 06/07/2021 10:47

Rio - O River Plate mal anunciou a saída do atacante Borré e já está no mercado atrás de uma reposição para a função. O nome mais cotado é do centroavante Braian Romero, do Defensa y Justicia. Segundo o jornal argentino, Olé, o camisa 31 pode ser anunciado pelo time argentino a qualquer instante. Quem fica de olho nessa transação, é o Flamengo, que vai enfrentar o time de Beccacece nas oitavas da Libertadores.

Conforme as informações do periódico, a aquisição dos direitos de Romero já foram fechadas e o anuncio pode ser feito ainda nesta terça. Aos 30 anos, o atacante já marcou 21 gols em 31 partidas nesta temporada pelo Defensa, clube qual defende desde 2019.

Já é a segunda vez, em menos de um mês, que o River é responsável por tirar jogadores do rival argentino. Em junto, pediu a volta do volante Enzo Fernández, o meia que era considerado um dos pilares do esquema de Beccacece.

As partidas entre Flamengo e Defensa estão marcadas para 13 e 20 deste mês. O primeiro jogo ocorre na Argentina e a decisão será no Maracanã.