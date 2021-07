Andre Jardine - Fabio Costa/Agencia O Dia; Costa

Publicado 06/07/2021 14:19

Rio - O atacante Pedro, do Flamengo, não conseguiu liberação na Gávea para atuar nos Jogos Olímpicos, por não ser uma Data Fifa, mediante a isso, o técnico da seleção olímpica, André Jardine, foi entrevistado pela "Rádio Bandeirantes" e comentou um pouco sobre a situação do jogador com o Rubro-Negro.

“Não há ninguém errado nessa situação. Está cada um tentando defender o seu projeto, a sua ideia. O que eu comentei com o Pedro é que a gente entendia que ele tinha feito por merecer essa vaga. Então a gente primeiro tratou com justiça no sentido de convocar os 18 atletas que a gente entendia que deveriam estar lá. A partir do momento que a gente teve a negativa do Flamengo, a gente começou a trabalhar com outras situações”, disse o treinador em entrevista.

Para o lugar de Pedro, o técnico Jardine convocou o atacante Richarlison, que está disputando a Copa América. O treinador enxergou uma grande possibilidade de contar com a liberação do jogador que pertence ao Everton, da Inglaterra.

“É um atleta que, apesar de nunca ter vindo aqui com a gente, sempre demonstrou muita vontade de jogar as Olimpíadas. No primeiro contato que eu fiz com ele eu senti que tinha muita chance de o clube liberar. E aí a gente engatou essa alternativa. Ganhamos um atleta de seleção principal, de muita força. Ele é da geração. Conhece a maioria dos jogadores daqui”.

Além disso, Jardine estava contando também com a presença de Neymar, no entanto, imagina que as chances da convocação eram pequenas para participar dos Jogos Olímpicos, pelo fato de não ter conseguido liberação do PSG.

“O Neymar, indiscutivelmente, é um dos maiores jogadores do mundo na atualidade. A gente imaginava ele na nossa equipe. É claro que ele daria um toque de qualidade a mais, um peso que seria muito interessante. Mas eu te confesso que desde o início eu sabia que seria muito difícil”.