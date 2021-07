Kenedy - Foto: Divulgação

Publicado 06/07/2021 19:32

Rio - Com contrato de mais de dois anos com o Chelsea, o atacante Kenedy segue no Rio de Janeiro aguardando o aval do clube inglês para negociar um empréstimo ao Flamengo nesta temporada. A informação é do "Extra".

Com uma postura cautelosa, o Rubro-Negro imagina uma futura negociação difícil para contar com o atleta, que está aguardando uma resposta positiva dos Blues. Os empresários do atacante acreditam que o Chelsea irá avaliar outros cenários para o jogador, antes de iniciar conversas com o Flamengo.

O planejamento do empréstimo são nos mesmos moldes do volante Thiago Mendes, do Lyon, outro alvo do Flamengo. O Rubro-Negro está disposto a pagar um valor determinado, caso tenha uma opção de compra no final do contrato, com pedido de cessão de custos. O que determinaria negociar apenas questões salariais com o atleta.

O interesse no atleta foi confirmado pelo diretor executivo do Flamengo, Bruno Spindel, que avaliou a postura do Rubro-Negro na negociação com o Chelsea.

"É um atleta muito interessante. O Flamengo conversa. Ele fez uma ótima temporada, a gente gostaria muito de contar com ele. Pela situação financeira e por tudo que aconteceu com ele, é uma negociação muito difícil".