MPF pede informações sobre a transferência de pacientes com covid de Manaus para o Rio

De acordo com o órgão, 34 pessoas foram internadas nos Hospitais Federais do Andaraí e dos Servidores do Estado, sem que fosse avisado à Central Única de Regulação, responsável pela gestão dos leitos

Publicado 18/02/2021 14:30 | Atualizado há 1 hora