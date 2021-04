Caso está sendo investigado pela 34ª DP (Bangu) Reprodução / Google Street View

Por Thuany Dossares

Publicado 25/04/2021 15:17

Rio - A Polícia Civil já identificou um possível suspeito de ter sido o responsável pelo tiro que atingiu a cabeça do menino Kaio Guilherme da Silva Baraúna, de 8 anos, no dia 16 de abril. A criança foi baleada enquanto brincava numa festinha infantil, na Vila Aliança, em Bangu, Zona Oeste do Rio.



O delegado Luís Maurício Armond, titular da 34ª DP (Bangu), informou que já intimou o suspeito. A delegacia acredita que o disparo tenha sido efetuado na Vila Kennedy, comunidade vizinha da Vila Aliança.



"Nós temos uma linha de investigação de que o tiro tenha sido disparado na Vila Kennedy. Existe uma linha apontando um traficante, que teria realizado três disparos sob o efeito de drogas. Nós já o intimamos e vamos verificar esses fatos, mas precisamos nos aprofuyndar um pouco mais", explicou o delegado.



O homem não teve a identidade revelada, mas a expectativa é de que ele compareça na distrital para prestar esclarecimentos ainda esta semana. Segundo Armond, ele estava preso, mas saiu da cadeia há aproximadamente dois meses.



A 34ª DP registrou o caso assim que Kaio Guilherme foi baleado. O delegado irá ver, na segunda-feira, se com a morte do menino o caso seguirá com a distrital ou se será encaminhado para a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).



"Vou fazer a verificação disso amanhã junto à DH, mas acredito que como se iniciou as investigações e o desenvolvimento dela aqui, nós mesmos iremos concluí-la", finalizou.