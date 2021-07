Denílson - Foto: Reprodução

DenílsonFoto: Reprodução

Por O Dia

Publicado 07/07/2021 15:06

Rio - O ex-jogador e comentarista do Jogo Aberto, Denílson, acredita que o Atlético-MG saia vencedor no confronto contra o Flamengo, nesta quarta-feira, às 19h, no Mineirão, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. A informação é do site "Jogo Aberto".

“Tá com cara de empate”, disse a apresentadora Renata Fan do Jogo Aberto. “Eu acho que vai ser 2 a 1 para o Galo. O time está numa fase interessante”, completa o comentarista Denílson.

Publicidade

Após o comentário, Denílson acrescenta com discordância nas críticas sobre o técnico do Flamengo, Rogério Ceni, que não tem tido bons resultados nos últimos jogos e vive crise internamente.

“Essa pressão toda sobre o Ceni eu não consigo entender. Perdeu para o Juventude num jogo que o campo prejudicou. Leva o gol num erro na saída de bola, a bola para na água, e foi só. E perde para o Fluminense criando mais e com mais volume de jogo”, disse o comentarista, Denílson.