Ismael Rescalvo - Divulgação

Por O Dia

Publicado 07/07/2021 14:34

Rio - O Flamengo não fez qualquer tipo de contato com o técnico espanhol Ismael Rescalvo, do Emelec. Em rápido contato com o portal "Coluna do Fla", o presidente Rodolfo Landim garantiu que não há qualquer chance de investida pelo treinador.

“Não há chances. O Flamengo não vai atrás de ninguém sem passar por mim”, afirmou Landim.

Apesar de o clube não ter procurado Rescalvo, Rogério Ceni está pressionado no cargo. O treinador acumula três derrotas nos últimos cinco jogos e o clima interno não é dos melhores.