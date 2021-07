Bill em ação pelo Flamengo - Foto: C2 Sports

Bill em ação pelo FlamengoFoto: C2 Sports

Por O Dia

Publicado 07/07/2021 14:53 | Atualizado 07/07/2021 14:54

Nesta terça (06), o técnico Dudu Patetuci anunciou a convocação da Seleção Brasileira sub-15 visando a disputada do Sul-Americano da categoria. E, mais uma vez, o atacante Bill está na lista. Vale destacar que o atleta de 15 anos também esteve na primeira chamada do treinador.

Essa convocação vem na excelente fase da joia do Flamengo. Bill é um dos pilares do time e também o artilheiro da Copa Rio sub-15 com 7 gols com a camisa rubro-negra. Foram três gols marcados diante da Portuguesa na goleada por 6 a 1 e também dois gols sobre o Boavista na vitória por 6 a 0. Além de um gol contra o Volta Redonda e um sobre o Vasco.

O atleta agora estará à disposição da comissão técnica brasileira entre os dias 13 e 22 de julho para o período de treinamento na Granja Comary. O Sul-Americano está previsto para acontecer no segundo semestre de 2021 e o camisa 10 do Flamengo deve ser um dos destaques do Brasil.