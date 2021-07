Craque Neto é ex-jogador e atualmente apresenta o programa "Os Donos da Bola" - Divulgação/Band

Por O Dia

Publicado 04/07/2021 16:25 | Atualizado 04/07/2021 16:26

Rio - O apresentador Neto revelou que carrega uma mágoa com Zeca Pagodinho. Em entrevista ao podcast "Mesa Quadrada", o ex-jogador disse que era fã do cantor, mas não gostou da forma como foi tratado por ele durante um encontro.

"Era muito fã do Zeca Pagodinho, não sou mais. Ele me tratou muito mal no dia em que fui pedir um autógrafo, ele foi extremamente escroto comigo, está tudo certo. Essa música que ele fez, Judia de Mim, nunca mais pronunciei isso, pois vem de uma coisa muito chata e a gente tem que entender isso", disse Neto.

O apresentador também falou sobre o fato de abordar temas polêmicos em seu programa.

"As pessoas têm que entender que o meu ponto de vista não quer dizer que seja a verdade. Nesse momento tão angustiante que vivemos, acho que pessoas como nós não podemos deixar de emitir a nossa visão do mundo", declarou o apresentador.

"Muitas vezes, fiz brincadeiras que não eram legais e estou entendendo que isso não é bom para os meus filhos. Se não é bom para eles, também não é bom para os seus. Leio demais, a minha vida virou isso. Não posso como comentarista, como apresentador, achar que uma pessoa homofóbica falando é normal. Se vocês acharem que é normal, estão errados!", completou.