Messi tem boas chances de continuar no Barcelona, segundo presidente do clubeAFP

Por O Dia

Publicado 04/07/2021 15:17

Barcelona - Livre no mercado desde quarta-feira, Lionel Messi ainda não revelou qual será o destino na próxima temporada. O Barcelona, por sua vez, se movimenta nos bastidores para garantir a renovação do camisa 10, que desde 2000, ainda na base, veste as cores azul e grená. De acordo com o diário catalão 'Mundo Deportivo', a diretoria decidiu liberar o zagueiro Samuel Umtiti, campeão do mundo pela França na Copa de 2018, na Rússia, e os apoiadores Miralem Pjanic e Philippe Coutinho.

Neste domingo, o clube anunciou o empréstimo do atacante português Francisco Trincão ao Wolverhampton, da Inglaterra. Tudo isso para se enquadrar nas regras do Fair Play Financeiro da Espanha e abrir espaço para garantir a permanência do ídolo argentino. Umtiti está na mira do Lyon, enquanto Pjanic desperta interesse de Inter de Milão, Juventus e Paris Saint-Germain. Já o brasileiro Coutinho é especulado como possível reforço do Milan ou do Everton. O trio, porém, não estaria disposta a deixar o clube.

Messi tem uma proposta do PSG em mãos, mas, segundo o jornal catalão 'Sport', ele possui um acordo verbal com a Barça com dois anos de duração, e mais cinco como embaixador do clube, possivelmente nos Estados Unidos. O acerto, no entanto, depende da adequação fiscal às regras da Liga Espanhola e do Tesouro Espanhol.

Até o momento, o Barça já anunciou a contratação do zagueiro espanhol Eric Garcia e do atacante argentino Agüero, ambos ex-Manchester City, o lateral-direito brasileiro Emerson Royal, ex-Betis, além atacante holandês Mamphis Depay, ex-Lyon.