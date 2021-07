Casagrande - Reprodução

Por O Dia

Publicado 08/07/2021 12:14

Rio - Com a derrota do Flamengo para o Atlético-MG a pressão sobre Rogério Ceni aumentou ainda mais. O ex-jogador Walter Casagrande, atual comentarista do Grupo Globo, vê uma sombra cada vez mais maior sobre o técnico rubro-negro. Esta sombra se chama Renato Gaúcho.

"Desde quando o Renato Gaúcho saiu do Grêmio, ele virou uma sombra enorme para o Ceni. Parece que já existe uma incompatibilidade de ideias entre os jogadores e o treinador. E isso desgasta muito junto de derrotas. Vou ser claro: a minha opinião é que a torcida do Flamengo, a imprensa carioca e a maioria dos dirigentes preferem o Renato Gaúcho. Ídolo do clube, campeão, declarado um gaúcho-carioca, ama a praia, o futevôlei e sem dúvida tem o desejo de treinar o grande Mengão", afirmou.



Ao abordar o momento delicado do Flamengo, Casagrande questionou se o elenco rubro-negro seria tão superior ao dos rivais. O comentarista acredita que a queda de rendimento da equipe foi muito grande.

"Tudo que estou falando é em cima dos resultados ruins e com um futebol muito abaixo do esperado no Flamengo. Beleza, perdeu definitivamente o Gerson para o Olympique de Marseille e por enquanto o Gabriel e o Everton Ribeiro para a Copa América, mas mesmo assim o time caiu muito. Será que o elenco não é tão forte assim como todos imaginavam? Vamos esperar os próximos episódios dessa história", disse.