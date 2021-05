Casagrande Reprodução Internet

01/05/2021

Gerson, volante do Flamengo, foi enaltecido na noite da última sexta-feira pelo comentarista Casagrande. No programa "Troca de Passes" do SporTV, o ex-jogador afirmou que o camisa 8 merece ser convocado para a Seleção Brasileira e assumir a titularidade. Para ele, não há jogador brasileiro atuando na Europa ou Brasil que mantenha o nível constante de Gerson.

"Eu sou suspeito para falar do Gerson. Há dois anos eu acho que o Gerson deveria ser convocado para a Seleção Brasileira para ser titular. O Gerson é um jogador que não se tem no futebol brasileiro. A sua facilidade, modo de jogar e participação constante dentro de um jogo não encontramos em um jogador brasileiro", disse Casagrande.

"Para mim, o Gerson é o melhor meio-campo que o Brasil tem, mesmo com aqueles que atuam lá fora. Ele é titular absoluto da Seleção Brasileira, sem discussão", concluiu.

Gerson chegou ao Flamengo em 2019 e conquistou 9 títulos em dois anos defendendo o time rubro-negro.