Sede do Flamengo, na Gávea

Publicado 08/07/2021 13:00

Rio - O Conselho Deliberativo do Flamengo irá votar a cassação do título de grande benemérito concedido ao ex-presidente Kleber Leite. A decisão será tomada em reunião no próximo dia 26. As informações são do site "Globo Esporte".