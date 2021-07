Felipe Melo - Divulgação

Por O Dia

Publicado 08/07/2021 12:29

Rio - O volante Felipe Melo está perto de deixar o Palmeiras. Com contrato até o fim do ano, o jogador não terá seu vínculo renovado com o Verdão. Nas redes sociais, alguns torcedores do Flamengo se manifestaram pedindo a contratação do jogador, que foi revelado pelo Flamengo.

Felipe Melo no flamengo já é realidade. — SH_FLA (@SHGSS_81) July 8, 2021

Felipe Melo no Flamengo é o Brasil dando certo! — Julian Lepick (@jlepick) July 8, 2021

Felipe melo ta praticamente saindo do Palmeiras .. gostaria mto de ver ele no Mengão seria uma boa para passar experiência pra esse bando de fdp que estar no Flamengo. — Iguiin (@TalDoNelhada) July 8, 2021

