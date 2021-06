André Rizek - Reprodução

Rio - Com ascensão e declínio meteóricos, o ex-jogador Lenny polemizou ao abordar o jornalismo esportivo brasileiro. Com passagem por Fluminense e Palmeiras, o ex-atacante criticou jornalistas que comentam futebol, em especial o apresentador André Rizek.

"Comentaristas jornalistas comentam muita besteira, digo tecnicamente. Comentar ali, falar bonito... Tem o PVC, o Rizek, o Lédio Carmona, aquele baixinho, que parece o Romário, que gosta de comentar como um filósofo. Ok, muito bonito, mas não comenta sobre futebol, nunca chutou uma bola. Comenta bonito, legal, vão comentar sobre um livro que leu, alguma coisa externa, mas tecnicamente não", pontuou Lenny ao "Canal Pilhado".



"Ele iniciou, não sei se foi Eliminatória ou Copa América, a Globo pagou milhões para ter o direito, ele inicia o programa com a camisa da Argentina. Rival histórico, irmão. Não tem nexo. O cara tá ali com a camisa da Argentina", disse



"Os caras agora comentam que "a Argentina precisa ganhar a Copa América, para o Messi ter um título"... vá para o inferno. Como é que eu vou torcer para o Maradona ganhar alguma coisa, ainda mais dentro do Brasil? Não tem cabimento. Você acha que você vai ver um argentino usando a camisa do Brasil torcendo pro Neymar? Não vai ver nunca", completou.



Para ele, só pode comentar de futebol quem já exerceu profissionalmente o esporte.

"Você não pode ser comentarista de algo que você nunca fez na vida, por isso acho que para comentar um jogo, tecnicamente, você tem que ter jogado futebol. Ele pode comentar porque ele viveu isso (...) O jornalista tem o direito de escrever, mas não de comentar", acrescentou o ex-jogador.



"Se você perguntar para a maioria dos jogadores de hoje, duvido que eles fiquem bravos com algum comentário do Pedrinho, Ricardinho, Grafite (ex-jogadores que hoje são comentaristas). Agora, com os jornalistas, duvido", concluiu.



Lenny anunciou a aposentadoria dos gramados no dia 15 de março de 2020 após sofrer inúmeras lesões na carreira.