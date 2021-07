Bruno Henrique - Alexandre Vidal/Flamengo

Por O Dia

Publicado 08/07/2021 16:31 | Atualizado 08/07/2021 16:31

Rio - Uma notícia ruim para os torcedores do Flamengo, o atacante Bruno Henrique realizou exames nesta quinta-feira e teve um um estiramento muscular na coxa esquerda. Com isso, o jogador se torna dúvida para a partida contra a Chapecoense, neste domingo, pelo Brasileiro, e também para o confronto diante do Defensa y Justicia, da Argentina, pela Libertadores, na próxima quarta.

O jogador se lesionou na derrota do Flamengo para o Atlético-MG, em Belo Horizonte, por 2 a 1. O Rubro-Negro vem vivendo um momento delicado, com duas derrotas consecutivas no Brasileiro. Além do Galo, o clube carioca perdeu o clássico para o Fluminense no último domingo.



Na partida contra o clube mineiro, o Rubro-Negro teve o retorno de Isla e Arrascaeta, que estavam disputando a Copa América por suas seleções e puderam estar novamente à disposição de Ceni. Everton Ribeiro e Gabigol seguem com a delegação da seleção brasileira até o próximo sábado.