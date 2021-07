Ceni - Daniel Castelo Branco

Publicado 08/07/2021 17:00

Rio - Após a derrota para o Atlético-MG, a pressão sob o técnico Rogério Ceni aumentou ainda mais no Flamengo. No entanto, de acordo com o jornalista Mauro Cezar Pereira, o treinador deverá permanecer no cargo. A questão financeira estaria pesando na decisão da diretoria do clube carioca.

"Os motivos da diretoria para não ceder às pressões de fora passam pelo aspecto financeiro, nem tanto por terem de indenizar a atual comissão técnica em caso de demissão, mas também pela dificuldade que teriam em encontrar um substituto. E mais: quanto custaria esse novo técnico? Preferido de parte da torcida rubro-negra, Renato Gaúcho Portaluppi era um dos mais bem pagos do país até deixar o Grêmio, no começo de 2021", afirmou em coluna no portal "UOL".

Mauro Cezar afirmou que os dirigentes do Flamengo deveriam ter uma postura mais clara sobre o trabalho do treinador. O jornalista cobrou um posicionamento dos rubro-negros nesse momento de pressão sobre Ceni.



"Se a diretoria mantém o treinador, fica a pergunta: por que não se manifesta e explica, publicamente, à torcida, que o clube tem dificuldades para contratar e dinheiro curto? O silêncio dos dirigentes soa como falta de respaldo, o que, sem resultados e vivendo crise de fora para dentro, torna o trabalho mais do que difícil e uma reação algo como a "missão impossível"", disse.