Rogério Ceni Marcelo Cortes / Flamengo

Por O Dia

Publicado 08/07/2021 14:54

Rio - Em busca de reforços para fazer o elenco do Flamengo se tornar mais robusto, o departamento de futebol do clube carioca ouviu Rogério Ceni. No entanto, de acordo com informações da "Coluna do Fla", os nomes sugeridos pelo treinador não agradaram muito a cúpula do Rubro-Negro.

Os atletas sugeridos pelo comandante foram avaliados pelos dirigentes como abaixo do nível do elenco rubro-negro. Atualmente, o Flamengo trabalha com a possibilidade de três nomes: o volante Thiago Mendes, o meia Renato Augusto e o atacante Kenedy.



Rogério Ceni vive momentos de pressão no Flamengo. Com duas derrotas seguidas para Fluminense e Atlético-MG, o treinador vem recebendo muitas críticas de torcedores e da imprensa esportiva.