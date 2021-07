Pedro quer jogar e mostrar todo o seu futebol, que tem de sobra - Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 08/07/2021 19:47

Rio - A CBF desistiu do recurso para tentar ter o atacante Pedro, do Flamengo, nas Olimpíadas. Na tarde desta quinta-feira, a entidade abriu mão do julgamento no STJD, o que encerrou qualquer possibilidade de que o atacante vá a Tóquio. A informação é do "UOL".

De acordo com o portal, o motivo para a desistência é que a entidade não quis levar a briga adiante, tendo em vista que já fechou o grupo para a disputa das Olimpíadas. Para o seu lugar, André Jardine convocou Richarlison.

A Seleção olímpica embarca nesta sexta-feira para o Japão. A estreia nos Jogos será no dia 22 de julho, contra a Alemanha.