Jorge Jesus AFP

Por O Dia

Publicado 24/05/2021 11:30 | Atualizado 24/05/2021 11:34

Rio - A primeira temporada de Jorge Jesus depois de retornar ao Benfica acabou sendo bem diferente do que o Mister esperava. Sem conseguir conquistar nenhum campeonato, o treinador afirmou que vai continuar treinando a equipe lusitana, mas que retornou para Portugal para ser campeão

"Tenho mais um ano de contrato, estamos preparando a próxima temporada. Saí do Benfica a ganhar, saí do Flamengo a ganhar. Não estou habituado a perder", afirmou depois final da Taça de Portugal, em Coimbra. O Benfica foi derrotado pelo Braga por 2 a 0.

Publicidade

O Benfica terminou o Campeonato Português na terceira colocação, ficando atrás do campeão Sporting e do vice-campeão Porto. Com isso, a equipe de Jorge Jesus vai jogar o play-off eliminatório da próxima edição da Liga dos Campeões.