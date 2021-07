Gabigol - Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 09/07/2021 09:27

Rio - Precisando de uma vitória no próximo domingo para aliviar a pressão, o Flamengo poderá contar com o retorno de Gabigol e Everton Ribeiro para a partida contra a Chapecoense. O Rubro-Negro já teria deixado os atletas da seleção brasileira de sobreaviso. As informações são do portal "globoesporte.com".

A participação dos jogadores na partida depende da utilização deles na final da Copa América contra a Argentina, que acontece no sábado, no Maracanã. No dia seguinte, no mesmo estádio, o Rubro-Negro irá encarar a Chape no Campeonato Brasileiro.



Vivendo uma situação ruim, com duas derrotas consecutivas, o Flamengo acredita que o retorno dos jogadores poderá ajudar a equipe carioca a retomar o caminho das vitórias no próximo domingo.