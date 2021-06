Recuperado de uma lesão na coxa direita, Thiago Silva será uma das novidades contra o Peru - Lucas Figueiredo/CBF

Recuperado de uma lesão na coxa direita, Thiago Silva será uma das novidades contra o PeruLucas Figueiredo/CBF

Por O Dia

Publicado 15/06/2021 17:46 | Atualizado 15/06/2021 17:58

Teresópolis - De volta à Granja Comary, Tite esboçou novidades na escalação do Brasil para o confronto com o Peru, quinta-feira, às 21h, no Nilton Santos, pela segunda rodada da Copa América. No treino desta terça-feira, a promessa de 'rodar' os jogadores durante a competição foi cumprida com o teste com Thiago Silva, Fabinho, Everton Ribeiro, Everton Cebolinha e Gabigol entre os titulares.



No esboço, com cinco mudanças, o pragmático comandante da seleção brasileira surpreendeu. Recuperado de uma leve lesão na coxa direita, Thiago Silva era uma mexida já esperado no lugar de Éder Militão, mas Marquinhos foi o sacado no treinamento.

Antes da 'CBF TV' fechar a atividade para a imprensa, foi possível identificar que Tite separou time de colete para atividade na Granja Comary com Fabinho ao lado de Fred na cabeça de área, Everton Ribeiro no lugar de Lucas Paquetá. Everton Cebolinha foi testado na função de Richarlison, enquanto Gabriel Jesus foi sacado para a entrada de Gabigol.

Publicidade

Com 100% de aproveitamento nas Eliminatórias, Tite pretende aproveitar a Copa América como último grande laboratório antes da Copa do Catar, em dezembro de 2022. A prioridade da comissão técnica é aumentar o número de minutos em campo para todo o grupo.