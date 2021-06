Aranha, ex-goleiro de Palmeiras, Ponte Preta e Santos, teve cerca de 50% dos pulmões comprometidos durante a infecção pelo novo coronavírus - Divulgação

Aranha, ex-goleiro de Palmeiras, Ponte Preta e Santos, teve cerca de 50% dos pulmões comprometidos durante a infecção pelo novo coronavírusDivulgação

Publicado 15/06/2021 16:25

Belo Horizonte - Na última segunda-feira, o ex-goleiro Aranha foi transferido para um quarto do Hospital Samuel Libânio, em Minas Gerais, após receber alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O arqueiro com passagem por Santos, Palmeiras e Ponte Preta chegou a apresentar 50% dos pulmões comprometidos por conta da Covid-19. Em recuperação, o esportista desabafou sobre o drama no hospital. A informação é do "UOL".

"Saí da UTI hoje (ontem, 14), foi por Deus. Ainda corro riscos, mas estou na luta, hora a hora. Não adianta ter grana, ter fama, recurso. Ontem morreram duas pessoas de 40 anos [no hospital], nem conseguiram ser atendidos, um era muito rico. É Muita luta nas máquinas de respirar", escreveu Aranha em um grupo do Whatsapp.

Internado desde quarta-feira, Aranha, aos 40 anos, não precisou ser intubado, mas foi intensificada a fisioterapia respiratória para evitar módulos de ventilação artificial.

"Estamos muito felizes em saber que ele vai continuar se recuperando fora da UTI. Agradecemos, de coração, a todos que incluíram o Aranha em suas orações. Agradecemos a todas as pessoas que torceram por nossa família, neste momento tão difícil, e que oraram para que o Aranha se recuperasse o mais rápido possível", relatou Juliana Aquino, esposa do ex-goleiro.

Aranha ficou marcado como vítima de um dos casos mais chocantes de racismos no futebol brasileiro. Na Arena do Grêmio, em 2014, quando defendia o Santos, o goleiro foi alvo de ofensas racistas por parte de torcedores do tricolor gaúcho. Os xingamentos foram flagrados por câmeras e tomaram proporção nacional.