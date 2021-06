Rodrigo Caio tem chances de ser titular na final - Alexandre Vidal/Flamengo

Rodrigo Caio tem chances de ser titular na finalAlexandre Vidal/Flamengo

Por O Dia

Publicado 15/06/2021 15:35

Em grande fase na temporada, o Flamengo volta a campo nesta quarta-feira para pegar o Coritiba, no Maracanã, às 21h30, pelo jogo da volta da Terceira Fase da Copa do Brasil. O Rubro-Negro está há quatro jogos sem sofrer gol, algo que não acontecia desde 2019, quando Marcelo Salles, o Fera, comandou o time enquanto a diretoria acertava a contratação de Jorge Jesus.

Caso não volte a tomar gol diante do Coxa, o Flamengo ficará perto da marca obtida em 2018, sob o comando de Maurício Barbieri, quando ficou seis confrontos sem ser vazado. Os duelos na ocasião foram com River Plate, Atlético-MG, Bahia, Corinthians, Fluminense e Paraná.

Publicidade

Para o jogo contra o Coritiba, o técnico Mauricio Souza, que substitui Rogério Ceni, com Covid-19, deve repetir o time que bateu o América-MG no último final de semana, com Rodrigo Caio e Arão na zaga. O camisa 3 falou sobre o bom desempenho do setor defensivo do Flamengo.

"É gratificante, mostra a força desse grupo e do trabalho que está sendo feito. Muito feliz pelas partidas sem levar gols, é algo que a gente vinha cobrando muito. Mas sempre pontuo que não é só mérito da defesa, é da equipe toda. É preciso um time solidário, que se ajuda. Isso nos dá mais chances de chegar aos nossos objetivos".