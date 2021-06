Gerson - Alexandre Vidal Flamengo

Por O Dia

Publicado 15/06/2021 15:32 | Atualizado 15/06/2021 15:34

Rio - Sofrendo com o desfalque de quatro de seus principais jogadores durante a Copa América, o Flamengo pode ter mais baixas em breve. De acordo com a ESPN, o Rubro-Negro possui quatro jogadores na pré-lista de convocados para as Olimpíadas: Gerson, Pedro, Gabigol e Rodrigo Caio.

Os atletas fazem parte de uma lista com 50 nomes, mas que serão reduzidos a 18 definitivos. O Palmeiras, apontado como grande rival do Flamengo na briga pelos títulos, conta com três representantes: Weverton, Gabriel Menino e Patrick de Paula.

O técnico André Jardine divulgará a lista definitiva na próxima quinta-feira. A expectativa fica por conta da posição dos clubes, que não são obrigados a liberar os convocados por não se tratar de uma data Fifa.