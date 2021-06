Rafael Vaz com a camisa do Vasco - Alexandre Brum / Agência O Dia

Rio - Ex-zagueiro do Vasco, Rafael Vaz teve dificuldades em seu início no clube. Em entrevista ao "011 Podcast", o defensor disse que, pouco depois de chegar ao Cruzmaltino, foi enquadrado pela torcida por sair para beber.

"Quando cheguei no Vasco, comecei a querer sair e beber. Solteiro, 23 anos, no Rio de Janeiro, morando na Barra sozinho... dois meses jogando lá e a torcida queria me matar. Fiquei tête-à-tête com a torcida organizada e eles: "e aí, tá saindo por que?". O Vasco estava pra cair e eu saia normal, porque era minha vida pessoal e não meu trabalho, mas eles não gostam. Só fui entender isso depois", afirmou Vaz.

Rafael Vaz chegou ao Vasco em 2013, ano que o Cruzmaltino acabou caindo pela segunda vez para a Série B. No Rio de Janeiro, o defensor também já vestiu a camisa do Flamengo.