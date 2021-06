Marcelo Moreno - Daniel Castelo Branco / Agência O Dia

Marcelo MorenoDaniel Castelo Branco / Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 15/06/2021 16:40

Rio - Ex-atacante do Flamengo, Marcelo Moreno detonou a realização da Copa América em meio à pandemia. Em uma postagem no Instagram, o jogador da seleção boliviana fez um apelo por mais respeito com a vida dos atletas.

"Obrigado a vocês da Conmebol por isso. A culpa é totalmente de vocês. Se morre uma pessoa, o que vocês vão fazer? O que importa é somente o dinheiro, a vida do jogador não vale nada?", escreveu o atacante.

De acordo com o Ministério da Saúde, até o momento, já foram registrados 52 casos de contaminados pelo coronavírus na Copa América, sendo 33 jogadores. Segundo a imprensa boliviana, Moreno faz parte deste grupo.