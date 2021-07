Roberto Drummond (ao lado de Juan) foi o autor de áudio vazado - Divulgação

Publicado 09/07/2021 19:41

Rio - Um áudio vazou nas redes sociais na tarde desta sexta-feira e agitou ainda mais o ambiente conturbado do Flamengo. O autor da mensagem de voz é Roberto Drummond, funcionário do clube rubro-negro que teceu fortes críticas a Rogério Ceni, inclusive chamando o treinador de "pessoa ruim" e "mau caráter". Após o episódio, a diretoria demitiu Drummond.

Formado em administração pelo IBMR, Roberto Drummond foi contratado ainda na gestão de Eduardo Bandeira de Mello e estava no Flamengo há mais de quatro anos, desde fevereiro de 2017.



Ele começou a sua trajetória no clube como analista de desempenho das categorias sub-13 e sub-14. Nesta função, ele tinha o dever de criar materiais informativos para que os técnicos de cada categoria pudessem ser auxiliado com todas as táticas, movimentos e bolas paradas do time e do adversário.

Apenas três meses depois da contratação, em maio de 2017, Drummond foi promovido para o cargo de analista de desempenho da equipe profissional, com foco na análise de dados. Ele ocupou esta função até janeiro de 2020 e atuava como ponto de união entre as áreas do Centro de Performance e Excelência e as informações geradas diariamente pelos atletas e pelos sistemas de rastreamento do clube.



Desde fevereiro de 2020, o funcionário ocupava o cargo de analista de mercado do Centro de Inteligência e Mercado (CIM) do Flamengo. Dentro do escopo de trabalho, estava a análise e consolidação de processos e dados do departamento de scout, além da criação de relatórios para gerar informações rápidas e eficientes para acelerar o processo de tomada de decisões do setor.

Com 12 pontos e dois jogos a menos, o Flamengo ocupa a 11ª posição no Brasileirão e encara a Chapecoense, neste domingo. A partida será às 18h15 (de Brasília).