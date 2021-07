Hugo Moura - Alexandre Vidal/Flamengo

Hugo MouraAlexandre Vidal/Flamengo

Por Venê Casagrande

Publicado 08/07/2021 18:32 | Atualizado 08/07/2021 18:34

O Flamengo recebeu, nas últimas horas, uma oferta oficial do Lugano, da Suíça, por Hugo Moura. O clube suíço já havia enviado uma carta de intenção para saber se o Rubro-Negro toparia abrir negociações para liberar o volante. Com o "ok" do time carioca, a proposta foi encaminhada e está sendo avaliada pela cúpula da equipe da Gávea.

O Lugano deseja ter Hugo Moura por empréstimo, sem compensação financeira, mas com opção de compra ao término do vínculo, que seria de 12 meses. Segundo uma fonte do Flamengo, a diretoria avaliará a proposta dos suíços e dará uma resposta aos representantes do atleta em breve.

Em um primeiro momento, o Flamengo não foi contra à liberação de Hugo Moura, mas, com a lesão de Diego Ribas, que atua atualmente na mesma posição do jovem, a diretoria ficou com receio de emprestar o jogador em um momento crítico na temporada, com muitos desfalques no elenco.

A possível contratação de Hugo Moura por parte do Lugano foi um pedido do técnico Abel Braga, awtual comandante da equipe e quem trabalhou com o volante em 2019, nos tempos de Flamengo. Na ocasião, Abelão foi quem promoveu do jogador para o time profissional rubro-negro. Desde então, por onde passa, o treinador pede a chegada de Hugo Moura.

Com 23 anos, Hugo Moura tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2023. Em 2021, ele soma 20 partidas e um gol marcado. No ano passado, pelo Coritiba, clube que defendeu por empréstimo, foram 28 jogos e uma bola na rede, se destacando pelo Coxa, embora a equipe tenha sido rebaixada.