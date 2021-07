Bruno Viana - Alexandre Vidal / Flamengo

Por Venê Casagrande

Publicado 07/07/2021 17:29

O zagueiro Bruno Viana deve ser surpresa no time titular do Flamengo para pegar o Atlético-MG daqui a pouco, às 19h, pelo Brasileirão, em Belo Horizonte. Rogério Ceni, no treino da última terça-feira, montou a zaga com o camisa 30 junto com Rodrigo Caio, deixando Gustavo Henrique, que atuou diante do Fluminense, no banco de reservas.

