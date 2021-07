Bruno Henrique - Luciano Belford

Por Venê Casagrande

Publicado 08/07/2021 18:03

Além de conviver com a pressão por resultados melhores, Rogério Ceni ganhou mais um problema para os próximos jogos do Flamengo. Bruno Henrique, com estiramento muscular na coxa esquerda, preocupa a comissão técnica. Embora o clube, como de praxe, não tenha divulgado a gravidade da lesão, a reportagem apurou que a contusão foi de 'grau 1 para 2', e o atacante ficará, pelo menos, de dias fora de combate.

Bruno Henrique já iniciou o tratamento e fará trabalhos em três períodos para voltar o quanto antes aos gramados. O atacante costuma responder bem durante o período em que precisa se recuperar de contusão e volta antes do prazo estabelecido internamente.

Além de Bruno Henrique, Diego Ribas também está no Departamento Médico e se recupera de problemas físicos no tornozelo esquerdo e na coxa esquerda. O meia só deve voltar a atuar em agosto.