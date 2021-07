Maurício Souza - Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 10/07/2021 14:55

Rio - Sem Rogério Ceni demitido, o auxiliar Maurício Souza foi responsável por comandar o treino do Flamengo neste sábado, véspera da partida contra a Chapecoense, no Maracanã. Ele também vai dirigir a equipe no duelo válido pelo Campeonato Brasileiro.

O Flamengo tem pelo menos dois desfalques certos na partida. O atacante Bruno Henrique e o meia Diego Ribas não terão condições de jogo. O Rubro-Negro espera poder contar com os retornos de Gabigol e Everton Ribeiro, que estão com a seleção brasileira para a final da Copa América, neste sábado, no Maracanã.



O Flamengo vem de duas derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro e busca quebrar a série negativa contra a Chapecoense. O clube catarinense está na penúltima colocação e ainda não venceu no torneio.