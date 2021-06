Jair Ventura: convidado - Eduardo Carmim/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 21/06/2021 17:31

Rio - A cúpula do Fluminense recebeu contato da Chapecoense para a negociação do zagueiro Matheus Ferraz e o atacante Lucca. A Chape sondou os jogadores por intermédio do técnico Jair Ventura, no entanto, a diretoria do Tricolor das Laranjeiras não pretende liberar os dois ativos do clube e, por ora, encerrou as negociações. A informação é do "GE".

Recentemente, o zagueiro Matheus Ferraz sentiu dores no joelho direito e após exames, foi constatado edema ósseo no local. Entretanto, o atleta já foi liberado pelo departamento médico e está sendo relacionado para os jogos sob o comando de Roger Machado ao lado do atacante Lucca, no entanto, a dupla não tem recebido chance na equipe titular.

No último domingo, o Fluminense empatou por 1 a 1 com o Fortaleza, na Arena Castelão, enquanto a Chapecoense enfrenta o Atlético-MG nesta segunda-feira (21), no Mineirão, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. A tabela da competição segue com o Tricolor das Laranjeiras na sexta colocação com nove pontos. Por ora, o Verdão do Oeste permanece na 17ª colocação da zona de rebaixamento com dois pontos.