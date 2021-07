Eduardo Cunha - Divulgação

10/07/2021

Rio - O ex-presidente da Câmara Federal, Eduardo Cunha se pronunciou neste sábado sobre a demissão de Rogério Ceni do Flamengo. Torcedor rubro-negro, o ex-deputado aprovou a mudança no comando do clube, só lamentou a forma como ela acabou sendo feita.

"Agora sim eu também fui vacinado contra a Cenid. Demoraram muito para essa demissão. Ainda fizeram de forma muito estranha de madrugada. A demissão tinha que ter sido feita após o jogo de quarta. Vamos ver quem vai trazer agora", afirmou.



Eduardo Cunha também deu a sua opinião sobre o possível substituto. Renato Gaúcho foi elogiado pelo ex-deputado, que apenas fez uma ressalva sobre o técnico.

"Acho que poderia ser o Renato Gaúcho. A única coisa que não gosto do trabalho dele e a escolha da competição que vai brigar. O Flamengo tem de brigar por todos os títulos e não pode ficar poupando jogadores. Se ele for o escolhido, isso deve ficar claro que queremos força máxima em todos os jogos, como Jorge Jesus fazia", disse.