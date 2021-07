Renato Gaúcho - Lucas Uebel/Grêmio

Publicado 10/07/2021 10:42

Rio - Com a demissão de Rogério Ceni, o nome de Renato Gaúcho é naturalmente o mais comentado como possível técnico do Flamengo. De acordo com o portal "UOL", o ex-treinador do Grêmio é sim o favorito da cúpula de futebol rubro-negra, porém, há resistência do presidente do clube carioca, Rodolfo Landim.

A resistência ao nome de Renato tem origem em 2019. O treinador era o principal nome cotado para assumir o clube no começo da gestão de Landim. Porém, o ex-atacante preferiu renovar o contrato e permanecer no comando do Grêmio.

Outro fato que pesou negativamente na avaliação da atual diretoria do Flamengo aconteceu durante a semifinal da Libertadores de 2019 entre o Rubro-Negro e o Grêmio. A postura do técnico gaúcho que minimizou o bom desempenho da equipe comandada por Jorge Jesus, que se sagrou campeã da competição sul-americana e do Brasileiro também repercutiu mal no clube.



No entanto, Renato Gaúcho nunca escondeu o desejo de treinar o Flamengo. Ex-jogador do clube carioca, ele foi um dos principais destaques do título do polêmico Campeonato Brasileiro de 1987.