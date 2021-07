Ceni - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 10/07/2021 03:13

Rio - Rogério Ceni não é mais técnico do Flamengo. Por meio do seu perfil oficial no Twitter, o Rubro-Negro anunciou na madrugada deste sábado o fim da trajetória do ex-goleiro no clube carioca. Ele não resistiu as duas últimas derrotas da equipe no Brasileiro e acabou deixando o cargo. Maurício Souza vai comandar a equipe contra a Chapecoense neste domingo.

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que não continuará com Rogério Ceni à frente do time principal. O Clube agradece pelos serviços prestados e deseja sucesso nos próximos desafios. No jogo contra a Chapecoense, a equipe será comandada por Maurício Souza", divulgou o perfil do Flamengo no Twitter.

Ceni chegou ao Flamengo em novembro do ano passado para substituir Domènec Torrent. O treinador teve dificuldades e foi bastante pressionado após as eliminações na Libertadores e na Copa do Brasil. Porém, o título do Brasileiro acabou dando ao ex-goleiro alguma confiança para permanecer no cargo.

Na atual temporada, Rogério Ceni conseguiu os títulos da Supercopa do Brasil e do Carioca. Classificou o Flamengo em primeiro lugar do grupo para as oitavas de final da Libertadores, mas seguiu sendo bastante criticado até o atual momento, quando não resistiu ao momento negativo no Brasileiro.