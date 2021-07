Willian Arão, René, Gabigol e Diego no treino do Flamengo - Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 10/07/2021 13:20

Rio - Após a saída de Gerson, o Flamengo pode perder mais um jogador titular para o futebol europeu. Após a imprensa portuguesa noticiar que o Benfica voltou a desejar a contratação de Willian Arão, o empresário e pai do jogador, Flávio Arão, afirmou que a negociação poderá ser boa para todas as partes.

"Ainda não chegou nada. Tomei conhecimento do interesse (do Benfica) pela imprensa. Não vejo qualquer empecilho (para a transferência). Se for bom para ele, bom para todas as partes", afirmou o agente em entrevista divulgada no jornal lusitano "A Bola".



Willian Arão é o jogador com mais tempo de Flamengo. O volante chegou ao clube carioca em 2016 e quase sempre foi titular do Rubro-Negro. Questionado pelos torcedores até 2019, o jogador se tornou peça fundamental na equipe de Jorge Jesus campeã da Libertadores e do Brasileirão.

Em 2020, quando deixou o Flamengo, o português tentou a contratação dele, de Bruno Henrique e de Gerson, que atualmente atua no Olympique de Marselha, porém, não houve evolução nas negociações com o Benfica.