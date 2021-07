Carol Portaluppi - Reprodução

Por O Dia

Publicado 10/07/2021 18:54

Rio - Poucos minutos após o anuncio oficial da contratação de Renato Gaúcho, a filha do técnico, Carol Portaluppi já utilizou o seu perfil no Instagram para interagir com os torcedores do Flamengo. Carol publicou uma foto especial com um recado para os rubro-negros.

"Oi Nação. Vamos torcer juntos", escreveu Carol Portaluppi em foto publicada no seu Stories.

Renato Gaúcho fechará contrato com o Flamengo válido até dezembro e com a possibilidade de renovação, caso Rodolfo Landim seja reeleito na eleição presidencial no fim de 2021.



Existe a chance que Renato marque presença no Maracanã neste domingo para acompanhar de um dos camarotes do estádio a partida contra a Chapecoense. Neste duelo, o Flamengo será comandando por Maurício Souza, comandante do Sub-20.



O empresário de Renato Gaúcho, Gerson Oldemburg, conhecido também como Gauchinho, foi quem representou o treinador nas conversas com o Flamengo durante este sábado. Enquanto o treinador jogava o tradicional Futevôlei, em Ipanema, Zona Sul do Rio de Janeiro, o seu representante tocava o processo com Marcos Braz e Bruno Spindel, vice de futebol e diretor executivo, respectivamente.



Internamente, Renato Gaúcho não foi unanimidade no primeiro momento. A recusa do treinador em 2018, depois de dar o "ok" e acabar renovando com o Grêmio, não pegou bem, e alguns membros da cúpula do Flamengo não gostaram. Deixado o orgulho de lado, a diretoria entendeu que Renato Gaúcho é a melhor escolha neste momento, e encaminhou o acerto com o treinador.